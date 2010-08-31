Урожай зерновых в Украине в этом году составит 40,5 млн. тонн

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году до 40,5 млн. тонн.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что планируемый объем урожая полностью обеспечит потребность внутреннего рынка и позволит экспортировать зерно на внешние рынки.

В министерстве уточнили, что в текущем году валовой сбор пшеницы прогнозируется на уровне 17,8 млн. тонн, из которых 60% составит продовольственное зерно, сбор ячменя – 9,2 млн. тонн. Кроме того, урожай рапса составит 1,4-1,5 млн. тонн, а валовой сбор подсолнечника – более 6 млн. тонн.

Ранее Министерство аграрной политики Украины прогнозировало урожай зерна в 2010 году в объеме 46-48 млн. тонн.