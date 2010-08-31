Украина экспортировала 2 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года, который начался 1 июля 2010 года, поставила на внешние рынки 2 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«С 1 июля мы проэкспортировали 2 млн. тонн зерна», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в конце июля заявил, что с учетом внутренней потребности потребления продовольственного зерна государство сможет экспортировать около 16-17 млн. тонн фуражного зерна.

Справка УНИАН. Украина в 2009-2010 МГ экспортировала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.