МинАП потребует от Госкомрыбхоза программу зарыбления водоемов

Министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Министерство аграрной политики Украины намерено потребовать от Государственного комитета рыбного хозяйства Украины (Госкомрыбхоз) программу зарыбления внутренних водоемов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н. ПРИСЯЖНЮК сказал 30 августа в Виннице во время совещания с главами сельских и районных советов.

«У нас есть государственный рыбный комитет, а 97% рыбы страна импортирует. По расчетам, имея внутренние водоемы, мы должны выращивать рыбу для себя и на экспорт. Не парадокс? Парадокс. Я думаю, что в ближайшее время я заставлю рыбный комитет отработать программу зарыбления внутренних водоемов», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Украина импортирует 620 тыс. тонн рыбы в год. При этом в Украине есть все для обеспечения своей рыбой. «Все для того, чтобы зарыбить ставки и водохранилища, у нас есть. Нужна программа и лизинговая поддержка по предоставлению рыбного малька для того, чтобы его разводить», - сказал он.

По словам министра, Госкомрыбхоз, Министерство агрополитики и местные власти должны действовать сообща для возрождения рыбной отрасли. «Конечно, возврат из неэффективной аренды внутренних водоемов - это вопрос местной власти. И сообща мы, рыбный комитет и местные власти должны возродить внутреннее разведение рыбы», - добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.