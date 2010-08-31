Присяжнюк: Грузия просит Украину помочь закупить 120 тыс. тонн пшеницы

Правительство Грузии обратилось к Украине с просьбой помочь закупить 120 тыс. тонн продовольственной пшеницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Правительство Грузии обратилось к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой помочь закупить 120 тыс. тонн продовольственной пшеницы», – сказал он.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Украина этот заказ выполнит и «будет пытаться выполнить те заказы, которые будут поступать от наших соседей и других стран на уровне государства».