Кабмин не будет вводить квоты на экспорт зерна

Правительство на сегодняшний день отказалось от квотирования экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Правительство сегодня от этого (введения квот на экспорт зерна – УНИАН) отказалось», - сказал министр.

Он сообщил, что баланс зерна сегодня позволяет осуществлять экспорт.

«Если экспорт будет интенсивным и мы будем видеть, что баланс ячменя, кукурузы или продовольственной и фуражной пшеницы будет уменьшаться до отметки, которая доходит до продовольственной безопасности, мы вернемся к этому вопросу», - сказал министр, добавив, что «на сегодня наш урожай и переходящие запасы позволяют нам экспорт зерновых».

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензии».

Документом предлагалось установить квоту на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 1,5 млн. тонн, ячменя – 1 млн. тонн и ржи – 10 тыс. тонн.

Американская торговая палата в Украине и Американско-украинский деловой совет (ЮСЮБиСи) обратились к украинскому руководству с заявлением, в котором выразили обеспокоенность намерениями Украины ввести квоты на экспорт зерна.

25 августа министр агрополитики Н. ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины пока не планирует вводить ограничения на экспорт зерна.

С начала текущего маркетингового года, который начался 1 июля 2010 года, Украина поставила на внешние рынки 2 млн. тонн зерна.