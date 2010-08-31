КХП "Тальное" стало лидером по экспорту пшеничной муки

В 2009-2010 маркетинговом году ООО "КХП "Тальное" (г. Тальное, Черкасская область) экспортировало 26,6 тыс. тонн муки - это самый высокий показатель по Украине. Следующим по объёму экспорта оказался "Луганскмлын" с объёмом экспорта 16,5 тыс. тонн. Третьим стал Винницкий КХП №2 - 14,2 тыс. тонн. Четвёртым - Николаевский КХП с объёмом экспорта 11,4 тыс. тонн. Пятой - луганская компания "Нива" - 6,2 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ООО "КХП "Тальное".

По данным ООО "КХП "Тальное", показатели экспорта муки для остальных экспортеров муки следующие: ООО "Пивденьмлын", Херсонская область - 4,6 тыс. тонн, ООО "Хлебпром", Донецк - 3,9 тыс. тонн, ООО Полигрейн", Киев 3,7 тыс. тонн, Херсонский КХП, Херсон - 3,5 тыс. тонн, Гилея-Инвест, Херсон - 2,5 тыс. тонн, ГП Кулиндоровский КХП, Одесская область - 2,4 тыс. тонн, ГП Новопокровский КХП, Харьковская область - 2,1 тыс. тонн, ДП Кролевецкий КХП, Сумская область - 2 тыс. тонн, ООО Азовская Продовольственная Компания, Донецк - 1,7 тыс. тонн, Мариупольский мелькомбинат, Мариуполь - 1,5 тыс. тонн, ООО Энлил, Харьков - 1,4 тыс. тонн, Затишанское ХПП, Одесская область - 1,4 тыс. тонн, ООО Агросвит Экспорт, Харьков - 1,3 тыс. тонн, ООО Приднепровская аграрная группа, Днепропетровск - 1,3 тыс. тонн, Белгород-Днестровский КХП, Одесская область - 1,1 тыс. тонн.

Остальные, более 50-ти производителей муки экспортировали в 2009-2010 маркетинговом году менее 1 тыс. тонн каждый.

Импортировали украинскую муку - 240 компаний из 88 стран. Крупнейшие потребители украинской муки следующие страны: Молдова – 57 тыс. тонн; Индонезия – 22,3 тыс. тонн; Грузия – 17,3 тыс. тонн; Россия – 12,7 тыс. тонн; ОАЭ – 7,3 тыс. тонн; Азербайджан - 6,9 тыс. тонн; Израиль - 6,4 тыс. тонн; Туркменистан - 4,2 тыс. тонн; Филиппины - 3,9 тыс. тонн; Афганистан - 3,3 тыс. тонн; Мадагаскар - 2,3 тыс. тонн; Армения - 1,7 тыс. тонн; Малайзия - 1,7 тыс. тонн; Беларусь - 1,7 тыс. тонн; Ирак - 1,7 тыс. тонн; Сирия - 1,4 тыс. тонн; Кения - 1,2 тыс. тонн; Сьерра Леоне - 1,2 тыс. тонн; Сомали - 1,1 тыс. тонн; Уганда - 1,1 тыс. тонн; Узбекистан - 1 тыс. тонн;

В 2009-2010 маркетинговом году украинскую муку, менее 1 тысячи тонн, импортировали: Южная Корея, Таиланд, Джибути, Иордания, Иран, Таджикистан, Казахстан, Венгрия, Гана, Алжир, Панама, Сейшеллы, Ливия, Сингапур, Мозамбик, Заир, Ангола, Мальта, Эстония, Норвегия и другие страны (всего 88 стран). Всего в 2009-2010 маркетинговом году из Украины экспортировано 163,7 тыс. тонн пшеничной муки.