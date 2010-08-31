«Алеф-Виналь» выпустил семь вин новой коллекции

ЗАО «Алеф-Виналь» (г. Днепропетровск) выпустило семь вин новой коллекции под ТМ «Золотая Амфора Виноград».

Об этом УНИАН заявила представитель компании ЗАО «Алеф-Виналь» Елена Крекнина.

По ее словам, в состав новой коллекции вошло семь вин (4 белых и 3 красных): «Шардоне» бел. п/сл., «Совиньон» бел. сух., «Мускат» бел. дес., «Франсуаза» бел. п/сл., «Каберне» кр. сух., «Мускат» кр. п/сл., «Бастардо» кр. дес.

«Эти вина производятся из винограда, выращенного компанией в Крыму. Были отобраны лучшие европейские сорта винограда, которые были заботливо посажены в 2001 году. Вина новой коллекции ТМ «Золотая Амфора Виноград» - это новое слово в украинском виноделии. Для коллекции отобраны самые лучшие, самые популярные сорта вин, способные удовлетворить вкус самых взыскательных потребителей», - говорит Елена Крекнина.

Она также отметила, что вина разливаются в бутылки емкостью 0,7 литра.

Справка УНИАН. ЗАО «Алеф-Виналь» (г. Днепропетровск) образовано в 1999 году. Подразделениями компании являются Крымский завод марочных коньяков «Багерово», завод виноделия ООО «Атлантис» (Крым), ЗАО «Бурлюк» (Крым), ЗАО «Старокрымский» (Крым), завод по розливу вин ООО «Атлантис» (Днепропетровская обл.).

Продукция компании: вино ТМ «Золотая Амфора», вино ТМ «Golden amphora», коньяк ТМ «Клинков» и ТМ «Жан Жак», водка ТМ «Горілка Українка» и ТМ «Хельсинки».