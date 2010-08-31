В Полтавской области не будет дефицита гречихи - ОГА

В Полтавской области не будет дефицита гречихи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

По его данным, в области уже собрали более 50% посевов гречихи.

«На сегодня собрано годовую потребность региона – 3 тыс. тонн. Гречку собрали на площади 5,2 тыс. га (47% площадей), намолочено 3,9 тыс. тонн при средней урожайности 7,6 ц/га»,-сказал А.СЕНЬ.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что объемы производства гречихи в Украине в этом году в 1,5 раза превысят объемы потребления. При этом, по словам министра, Россия сегодня обеспечена гречкой на 50% от потребности. «Существует такой синдром – в России гречки нет, в России гречиха не уродила из-за засухи и пожаров, и сегодня Россия обеспечена всего на 50% от потребности. И этот синдром переходит к нашему потребителю», - пояснил министр.