Кабмин уволил Петрука с должности замглавы Госкомзема
16:08, 31 августа 2010Агро
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Кабинет министров Украины уволил Виктора ПЕТРУКА с должности заместителя главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.
Об этом говорится в распоряжении №1712-р от 30 августа т.г., размещенном на правительственном портале.
Согласно документу, В.ПЕТРУК был уволен с должности согласно его заявлению.
Как сообщал УНИАН, В. ПЕТРУК был назначен заместителем главы Госкомзема 14 января 2009 года.
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