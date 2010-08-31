Кабмин уволил Петрука с должности замглавы Госкомзема

Кабинет министров Украины уволил Виктора ПЕТРУКА с должности заместителя главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Об этом говорится в распоряжении №1712-р от 30 августа т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, В.ПЕТРУК был уволен с должности согласно его заявлению.

Как сообщал УНИАН, В. ПЕТРУК был назначен заместителем главы Госкомзема 14 января 2009 года.