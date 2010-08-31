В Черниговской обл. реализация скота и птицы на убой выросла

В Черниговской области в январе–июле 2010 г. хозяйства всех категорий реализовали на убой 30,7 тыс. т скота и птицы (в живом весе), что на 1,3% больше, чем год назад.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Кроме того, за этот период произведено 350,3 тыс. т молока (на 2,4% меньше), 175,9 млн. шт. яиц (на 2,8% больше).

Удельный вес хозяйств населения в общем производстве мяса составлял 47,9%, молока – 64,7%, яиц – 81,5%.

В сельскохозяйственных предприятиях, по сравнению с январем–июлем 2009 г., произошло увеличение объемов производства мяса на 0,8 тыс. т (5,3%), молока – на 6,6 тыс. т (5,6%), яиц – на 3,9 млн. шт. (13,6%).

В частности, в январе-июле аграрные предприятия вырастили 18,6 тыс. т скота и птицы, что на 2,6 тыс. т (16,3%) больше реализованных на убой.

Надой молока от одной коровы в январе-июле т.г. увеличился на 142 кг и составлял 2370 кг.