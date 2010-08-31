Костусев: цена гречки снизится

Глава Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ считает, что по итогам сбора нового урожая цена гречки снизится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом он заявил на брифинге во вторник.

По его словам, в случае существования реального дефицита гречки Украина могла бы решить эту проблему импортными поставками.

«Мы живем в третьем тысячелетии, когда перемещение товаров происходит очень быстро. И вообще не является вопросом, например, поставить 50 тыс. тонн гречки в Украину из Китая, как это сделала Российская Федерация, потому что это объем лишь одного нормального грузового корабля. Поэтому все у нас будет хорошо», - цитирует пресс-служба главу комитета.

А.КОСТУСЕВ также напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству совместно с АМК и региональными органами власти принять меры по стабилизации ситуации на рынках продовольственных товаров, включая гречку, и не допустить необоснованного повышения цен.

«Такую работу государственные органы должны провести до 10 сентября, и, можете мне поверить, это задание будет выполнено», - отметил глава АМК.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель глава АМК А.КОСТУСЕВ выразил обеспокоенность ситуацией на рынке гречки и для стабилизации ситуации на рынке гречневой группы АМК обратился к Президенту Украины и премьер-министру с рядом предложений. В частности, комитет предлагает для повышения валового сбора гречихи ввести регулирование севооборота, также рекомендует закупить в продовольственные резервы гречку урожая 2010 года в объеме 10% от годового потребления, то есть не менее 15 тыс. тонн.

Кроме того, АМК выступал за введение регулирования цен на гречневую крупу по всей производственной цепочке – от производства, упаковки до розничных сетей.