Кабмин предлагает передать Госкомзему полномочия по выдаче госактов на землю

Кабинет министров предлагает передать полномочия по обеспечению изготовления и выдачи государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком от местных властей Государственному комитету Украины по земельным ресурсам.

Об этом говорится в законопроекте №7059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно полномочий по регистрации права собственности на землю)», внесенном в ВР 28 августа т.г.

Согласно документу, правительство предлагает дополнить ст.15 Земельного кодекса Украины пунктом «д¹», которым расширить полномочия центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов (Госкомзем), добавив полномочия по обеспечению изготовления и выдачи государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком.

При этом Кабмин предлагает исключить ч.2 п.б ст. 33 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», которым советы сельских, поселковых, городских советов могли делегировать своим исполнительным органам полномочия по регистрации субъектов права собственности на землю; регистрации права пользования землей и договоров об аренде земли; выдаче документов, которые подтверждают право собственности и право пользования землей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, ведение органами местного самоуправления локальных баз данных земельного кадастра в разном формате не дает возможности ведения единого учета и мониторинга земель, препятствует внедрению единой государственной политики, в том числе и налоговой.

Кабинет министров мотивирует целесообразность принятия подобного закона необходимостью ускорить земельную реформу, упростить внедрение государственной политики, искоренить возможность для коррупции.