Юрист: передача функций выдачи актов Госкомзему упростит регистрацию прав на землю

Передача Кабинетом министров полномочий по изготовлению и выдаче государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком от местных властей Государственному комитету Украины по земельным ресурсам приведет к упрощению регистрации прав на земельные участки.

Такое мнение высказал УНИАН старший юрист адвокатской компании Arzinger Дмитрий ШЕВЧЕНКО, комментируя соответствующий законопроект правительства.

“Можно согласиться с Кабмином в том, что основной целью законопроекта является приведение устаревшего Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» в соответствие с положениями Земельного кодекса Украины, Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений», Закона Украины «Об аренде земли», - сказал он.

Юрист считает, что предложенные изменения должны повлечь за собой централизацию процесса регистрации права собственности и постоянного пользования.

В то же время, в случае принятия предложенного законопроекта, исполнительные органы местных советов лишатся некоторых полномочий в сфере земельных отношений, а соответственно, у них сократятся статьи доходов.

Однако, по мнению Д.ШЕВЧЕНКО, стоит рассчитывать на упрощение в процедуре государственной регистрации прав на земельные участки, а в случае продолжения данной тенденции в земельной реформе - на создание единой базы регистрации прав на недвижимость.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает передать полномочия по обеспечению изготовления и выдачи государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком от местных властей Государственному комитету Украины по земельным ресурсам.

Согласно законопроекту №7059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно полномочий по регистрации права собственности на землю)», внесенном в ВР 28 августа т.г., правительство предлагает дополнить ст. 15 Земельного кодекса Украины пунктом «д¹», которым расширить полномочия центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов (Госкомзем), добавив полномочия по обеспечению изготовления и выдачи государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком.

При этом Кабмин предлагает исключить ч. 2 п. б ст. 33 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», которым советы сельских, поселковых, городских советов могли делегировать своим исполнительным органам полномочия по регистрации субъектов права собственности на землю; регистрации права пользования землей и договоров об аренде земли; выдаче документов, подтверждающих право собственности и право пользования землей.