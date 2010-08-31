Украинские аграрии собрали 29,5 тыс. тонн зерна

По оперативным данным, на 31 августа аграрии обмолотили 11,9 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (81% от прогноза) и намолотили 29,5 млн. тонн зерна, средняя урожайность составила 24,7 ц/га.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на сегодня гречиха обмолочена с площади 126 тыс. га (59%), намолочено 108 тыс. тонн зерна, средняя урожайность 8,6 ц/га. Просо обмолочено на площади 71 тыс. га (81%), намолочено 108 тыс. тонн зерна, средняя урожайность 15,3 ц/га. Кукуруза на зерно убрана с площади 99 тыс. га (4%), получено 395 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 39,8 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 127 тыс. га (3%), получено 191 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 15,1 ц/га.

Аграрии начали уборку сахарной свеклы. Культура убрана с площади 6 тыс. га (1%), накопано 170 тыс. тонн корнеплодов, средняя урожайность - 300 ц/га.

Соя убрана с площади 40 тыс. га (4%), получено 57 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 14,4 ц/га.

Как отмечают в министерстве, проведена подготовка почвы под посев озимых культур на площади 7,6 млн. га (85% от прогноза). Кроме того, аграрии уже начали посев озимого рапса. Посеяно 372 тыс. га, что составляет 30% от прогноза (1,2 млн. га).