В Черниговской обл. поголовье КРС уменьшилось

В Черниговской области в хозяйствах всех категорий в январе–июле 2010 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и на 1 августа 2010 г. составляло 290,4 тыс. голов.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

В том числе в хозяйствах региона содержалось 147,8 тыс. коров, что на 5,3% меньше, чем в прошлом году. Также на 1 августа насчитывалось 266,4 тыс. голов свиней (на 10,1% больше), 48,6 тыс. овец и коз (на 1,9% больше), 4753,9 тыс. голов птицы всех видов (на 4,5% меньше).

В хозяйствах населения Черниговщины содержится 43% (в прошлом году – 42,8%) общей численности в области крупного рогатого скота, в т.ч. коров – 59,9% (61,1%), свиней – 54,8% (50,8%), овец и коз – 92,4% (93,9%) и 89,8% (90,3%) птицы.