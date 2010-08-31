В Черкасской обл. остановлено обращение акций четырех ОАО

В июле этого года Черкасским территориальным управлением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировано 10 решений об изменении состава должностных лиц эмитентов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасским территориальным управлением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, приняты решения по: ОАО "Птицефабрика "Первое мая"; ОАО "Хозрасчетная база материально-технического снабжения"; ОАО "Черкасская нефтебаза"; ОАО "Черкассагропроект"; ОАО "Ватутинское АТП 17163"; ОАО "Шполянская швейная фабрика им. А.Либовнера"; ОАО "Монастырыщенский молокозавод"; ОАО "Корсунь-Шевченковский маслосырзавод" ООО "Кочубий", ОАО "Чорнобай-птица". Также принято одно решение о прекращении деятельности эмитента путем ликвидации по решению вышестоящего органа эмитента: ОАО "Черкассыоблагрооборудование".

Согласно сообщению, заменены свидетельства о регистрации выпуска акций в связи с изменением формы существования акций: ЗАО "МАЛЬВА"; ЗАО "ЮРИЯ"; ОАО "Гельмязовское ремонтно-транспортное предприятие"; ЗАО "Ирклиевский завод продтоваров".

Заменено свидетельство о регистрации выпуска акций в связи с изменением наименования акционерного общества ПрАТ "ЛАУРА".

Остановлено обращение акций: ОАО "Черкасский дом торговли"; ОАО "Христиновский завод продовольственных товаров"; ОАО "Смелянский сахарный комбинат"; ОАО "Черасссыоблагрооборудование".

Упразднена регистрация выпуска акций и аннулировано свидетельство о регистрации выпуска акций: ОАО "Монастырыщенское хлебоприемное предприятие"; ЗАО "ВИТАЛЬ"; ЗАО "Научно-производственная фирма "Принт"; ОАО по техническому обслуживанию сельскохозяйственного производства "Смела-агротехсервіс"; сельскохозяйственному ОАО "ЛЕМИЩИХА"; ЗАО "Телеком-Пейджинг".

Отказано в остановке обращения акций в связи с ликвидацией ОАО "Христиновская сельскохозяйственная машинно-технологическая станция".