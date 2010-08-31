В Тернопольской обл. урожай сахарной свеклы на 50% превысит прошлогодний

Власти Тернопольской области прогнозируют, что урожай сахарной свеклы этого года в регионе на 50% превысит прошлогодний. В этом году в области запланировано собрать 1,8 млн. т сахарной свеклы.

Об этом глава облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК сообщил в интервью газете «Урядовий кур’єр», опубликованном на официальном сайте ТОГА.

«Прогнозируем среднюю урожайность сахарной свеклы на уровне 300 ц/га и валовой сбор будет в пределах 1,8 млн тонн, или на 50% больше, чем в прошлом году», – сказал М.ЦИМБАЛЮК.

По его данным, сахарные заводы области уже законтрактовали поставки свыше 2 млн. т сладких корней. «Это дает возможность рассчитывать на наращивание сравнительно с прошлым годом производства сахара на 66 тыс. тонн, поэтому его объемы будут составлять почти 200 тыс. т», – добавил председатель ТОГА.

Он также отметил, что Кабинет министров увеличил на 59% минимальные закупочные цены на сахарную свеклу до уровня 350 грн./т, на сахар – до 5,1 тыс. грн./т с учетом НДС. «Это, а также прошлогодний рост цен на сладкий продукт посодействовали увеличению нынешнего года объемов посевных площадей под свеклу. В цифрах это значит, что в настоящее время на 62% больше выращивают сахаросырья, чем в прошлом году. В личных крестьянских хозяйствах количество площадей под посевы сахарной свеклы выросли почти вдвое», – констатировал М.ЦИМБАЛЮК.