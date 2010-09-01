Лужков пообещал москвичам гречку и рис

Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в условиях неурожая в России жители столицы будут обеспечены всеми видами продовольствия в полном объеме. В прямом эфире программы "Лицом к городу" на телеканале ТВЦ во вторник, 31 августа, он пообещал, что для этого "волноваться, вращаться и крутиться", сообщает k2kapital.

Столичный градоначальник сообщил, что собирается поехать в Белоруссию и встретиться с президентом республики Александром Лукашенко, чтобы договориться о возможных поставках продовольствия. Лужков также подчеркнул, что власти города будут "острейшим образом" следить за ценами на хлеб, отметив, что рост цен на него неизбежен, но "не взвинченными темпами".

"Много инсинуаций сейчас с крупами - манкой, гречкой и пшеном. Я хочу посоветовать москвичам: не запасайтесь впрок! Москва будет обеспечена этими видами круп в полном объеме. И рисом, конечно", - отметил мэр.