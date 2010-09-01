Аграрии Хмельницкой области начали сбор сахарной свеклы

Аграрии Хмельницкой области вчера, 31 августа, начали сбор сахарной свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела растениеводства Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой облгосадминистрации Ванда СЕРДЮК.

По ее словам, к работе приступили два района – Белогорский и Теофипольский. Сахарная свекла уже выкопана на площади 90 га. Средняя урожайность составляет 344,4 ц/га.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области сахарная свекла посеяна на площади 50 тыс. га, что на 20 тыс. га больше, чем в прошлом году. Валовое производство сахарного сырья в 2010 году ожидается в пределах 1,7 млн. тонн, что больше прошлогодних объемов на 0,8 млн. тонн.