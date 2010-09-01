В Кировоградской обл. региональный запас зерна будет на уровне прошлого года

В Кировоградской области сформируют региональный запас зерна на уровне прошлого года – 42 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Кировоградской областной администрации Богдан АНДРЮЩЕНКО.

Он отметил, что уже заключены договора с аграриями на формирование 38,3 тыс. тонн регионального запаса зерновых, что составляет 91% от плана.

На сегодня в области сельхозпредприятия задекларировали 1,6 млн. тонн зерновых культур, из них 350-400 тыс. тонн – продовольственное зерно.

«Региональная потребность в продовольственном зерне составляет около 167 тыс. тонн, так что область уже имеет двойной запас», – отметил Б.АНДРЮЩЕНКО.