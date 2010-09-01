ТМ «GOLDEN AMFORA» стала называться ТМ «GOLDEN ST. CRIMEA»

ЗАО «Алеф-Виналь» (г. Днепропетровск) откорректировало название торговой марки ТМ «GOLDEN AMFORA», которая теперь стала называться ТМ «GOLDEN ST. CRIMEA».

Об этом сообщила пресс-секретарь компании Елена Крекнина.

По ее словам, компания провела рестайлинг коллекции, откорректировав название торговой марки.

Под ТМ «Golden st. Crimea» появились два новых наименования вин: «Шато Барон» бел. п/сл. и «Шевальe Руж» кр. п/сл.

«Вина, выпускаемые под этой торговой маркой, выпускаются только с одного сорта винограда и имеют нескольколетнюю выдержку»,- сказала Елена Крекнина.

Справка УНИАН. ЗАО «Алеф-Виналь» (г. Днепропетровск) образовано в 1999 году. Подразделениями компании являются Крымский завод марочных коньяков «Багерово», завод виноделия ООО «Атлантис» (Крым), ЗАО «Бурлюк» (Крым), ЗАО «Старокрымский» (Крым), завод по розливу вин ООО «Атлантис» (Днепропетровская обл.).

Продукция компании: вино ТМ «Золотая Амфора», вино ТМ «Golden amphora», коньяк ТМ «Клинков» и ТМ «Жан Жак», водка ТМ «Горілка Українка» и ТМ «Хельсинки».