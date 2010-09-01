Аграрии Полтавщины планируют снизить сбор сахарной свеклы

Аграрии Полтавской области в этом году планируют снизить сбор сахарной свеклы на 15%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 2,3 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении развития АПК Полтавской ОГА.

Отмечается, что площадь посевов сахарной свеклы в этом году составляет 72,5 тыс. га, что больше на 16,8 тыс. га, чем в 2009 году. «Однако растения находятся в угнетенном, стрессовом состоянии, приостановился рост корня, средняя масса корнеплода составляет 370 г, что меньше на 30 г, чем в прошлом году. Валовой сбор сахаристых ожидается около 2 млн. 300 тыс. тонн», - отмечается в сообщении.