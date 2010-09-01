Аграрии Полтавщины увеличили закупку техники на 54%

Аграрии Полтавской области в этом году увеличили закупку сельхозтехники на 54%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 688 единиц техники.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении развития АПК Полтавской ОГА.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года было приобретено 446 единиц техники.

«В этом году аграрии в основном покупали почвообрабатывающую технику и комбайны», -говорится в сообщении. Сообщается также, что техника закупалась за счет собственных средств аграрий и кредитных ресурсов.