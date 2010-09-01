Аграрии Полтавщины увеличили закупку техники на 54%
15:24, 01 сентября 2010Агро
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Аграрии Полтавской области в этом году увеличили закупку сельхозтехники на 54%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 688 единиц техники.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении развития АПК Полтавской ОГА.
Отмечается, что за аналогичный период прошлого года было приобретено 446 единиц техники.
«В этом году аграрии в основном покупали почвообрабатывающую технику и комбайны», -говорится в сообщении. Сообщается также, что техника закупалась за счет собственных средств аграрий и кредитных ресурсов.
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