За недостачу 230 тонн зерна возбуждено дело

В Николаевской области за недостачу 230 тонн зерна возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц дочернего предприятия Государственной акционерной компании «Хлеб Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, во время проверки условий хранения зерна на элеваторе дочернего предприятия ГАК «Хлеб Украины» «Врадиевский элеватор» на соответствие фактического количества учетным данным обнаружена недостача более чем 230 тонн семян подсолнуха на общую сумму свыше 650 тыс. грн.

Установлено, что недостача образовалась из-за служебной небрежности работников государственного предприятия, которые допустили несанкционированное вмешательство в работу электронных весов. Как следствие, при завозе зерна на элеватор его действительный вес завышался, что в дальнейшем приводило к отпуску избыточного количества зерна.

По факту неподобающего исполнения своих служебных обязанностей служебными лицами ГП ГАК «Хлеб Украины» «Врадиевский элеватор» прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная небрежность) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.