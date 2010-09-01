Тернопольская обл. завершила уборку ранних зерновых

Аграрии Тернопольской области завершили уборку ранних зерновых культур.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом с площади 247,3 тыс. га намолочено 635 тыс. т зерна.

Средняя урожайность составила 25,8 ц/га. Это на 6,6 ц/га, или на 20% меньше, чем в прошлом году.

«Снижение урожайности обусловлено затяжными дождями во время цветения зерновых. Из-за дождей не было опыления, также во время ливней уничтожался цвет. Как следствие, в колосках вместо 50-60 зерен было по 30-40. Кроме того, избыток влаги вызвал массовые заболевания растений вирусными и грибковыми болезнями, из-за чего не было надлежащего налива зерна, наоборот, оно было щуплым и чахлым», – объяснила М. ДЕРМАНСКАЯ.

По ее словам, последним из озимых культур аграрии убрали овес. С площади 7 тыс. га намолочено 9,4 тыс. т при средней урожайности 13,4 ц/га. Это на 6,2 ц/га меньше, чем в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, озимого рапса на Тернопольщине собрано 76 тыс. т с площади 41 тыс. га при урожайности 18,5 ц/га.

Озимого ячменя – 35,9 тыс. т с 13 тыс. га. Урожайность составила 24,4 ц/га.

Озимой пшеницы с площади 142,3 тыс. га намолочено 406,9 тыс. т зерна. Средняя урожайность составила 28,6 ц/га.

Ржи намолочено 1,6 тыс. т с площади 2,1 тыс. га при средней урожайности 13,7ц/га.