В Харьковской области обмолочено 80% посевов гречихи

В Харьковской области состоянием на 31 августа гречиха обмолочена на площади 14 тыс. га (80,5% площади посевов), намолочено 7,4 тыс. т. зерна гречихи при средней урожайности 5,3 ц/га.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

По его словам, потребность населения Харьковской области в гречихе в год составляет 5,6 тыс. тонн. гречневой крупы и она будет обеспечена на 100%.

В.АЛЕКСЕЙЧУК также отметил, что при потребности Харьковской области в сахаре 114 тыс. т в этом году будет произведено не менее 100 тыс. т. По его словам, 3 сентября запланирован запуск работы Мурафского сахарный завод, с 10 сентября - Новоивановского, с 15 сентября - Пархомовского, с 20 сентября - Конгресовского, с 25 сентября - Новоколодяжского и Первухинского сахарных заводов.

В.АЛЕКСЕЙЧУК предположил, что в целом по Украине в этом году будет неплохой урожай сахарной свеклы, и поэтому «нет никаких оснований повышать цены» на сахарный песок.

По словам заместителя губернатора, потребность области в подсолнечном масле от урожая 2010 года к урожаю 2011 года составляет 35,9 тыс. т. Для обеспечения такого объема производства масла необходимо 85,4 тыс. т семян подсолнуха.

«Площадь сбора подсолнуха в области в 2010 году складывает 439,8 тыс. га. Плановая урожайность складывает 14,6 ц/а. Ожидаемый валовой сбор 642,5 тыс. тонн, чего будет достаточно для обеспечения потребностей области», - сказал В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Потребность Харьковской области в яйцах на 2010 год составляет 646,6 млн. штук, ожидаемое производство яиц составляет 1048 тыс. шт. Таким образом, по словам В.АЛЕКСЕЙЧУКА, область обеспечена яйцами на 162%.

Однако В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что в области наблюдается дефицит молока и молочных продуктов. Так, при потребности 762,1 тыс. т молока и молочных продуктов в год, ожидаемое производство составляет 471,0 тыс. т. То есть, по словам заместителя губернатора, Харьковская области обеспечена молоком и молокопродуктами на 61,8%, дефицит – 291,1 тыс. т в год.