Аграрии Полтавской обл. планируют уменьшить на 4% урожай подсолнуха

Аграрии Полтавской области в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, планируют уменьшить на 4% или 20 тыс тонн до 480 тыс тонн урожай подсолнуха.

Об этом заявил начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр Сень.

По его словам, подсолнечник в этом году выращивается на площади 238,2 тыс. га, тогда как в 2009 году этой культурой было засеяно 217 тыс. га.

«Ожидаемый валовой сбор данной культуры свыше 480 тыс. тонн. Его уже собрали на 13 тыс. га. В этом году соберем меньше, хотя и площадь посевов была больше. Причина-жара, которая стояла два месяца летом»,-сказал А.Сень.

Он также отметил, что в этом году урожайность подсолнечника 21,6 ц/га.

«Это примерна та же урожайность, что и в прошлом году»,-сказал А.Сень.