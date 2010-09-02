Аграрии Полтавской обл. начнут сев озимых 10 октября

Аграрии Полтавской области сев озимых зерновых в этом году начнут с 10 сентября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

По его словам, сейчас в области проводится подготовка почвы.

«Главный упор при севе будет сделан на 15 сентября – 10 октября. Область полностью обеспечена качественными семенами высокорепродуктивных сортов озимых колосовых культур», – сказал А.СЕНЬ.

Он также отметил, что аграрии Полтавской области планируют посеять 332,7 тыс. га озимых культур, что соответствует уровню прошлого года. В частности, пшеницу посеют на площади 275 тыс. га, ячмень – на 10,7 тыс. га, рожь – на 15 тыс. га, озимый рапс – на 30 тыс. га.