ООН: цены на мясо достигли 20-летнего максимума

Индекс цен на мясо, фиксируемый Организацией ООН по продовольствию и сельскому хозяйству /ЮНФАО/, поднялся в августе до самого высокого за период с 1990 г. уровня, превысив показатель прошлого года на 16%. Как сообщила сегодня британская газета Financial Times, это повышение вызвано стабильным ростом спроса на мясо в развивающихся странах и снижением его производства в государствах-экспортерах этой продукции, таких как США и Австралия.

Увеличение разрыва между спросом и предложением, как отметило издание, усиливает опасения экспертов по поводу возможного роста "продовольственной инфляции".

"В странах Азии и Ближнего Востока наблюдается устойчивый спрос, как на говядину, так и на баранину,- заявил ведущий эксперт ЮНФАО Педро Ариас. - Но продавцы мяса не в состоянии удовлетворить этот спрос из-за сокращения поголовья скота".

Повышение цен на мясо, как отметила газета, привлекло в сферу продажи скота спекулятивных капитал, который способствовал росту цен - почти на треть с начала года - в частности, на Чикагской товарной бирже. Но аналитики и продавцы скота все же считают, что не "горячие деньги", а расхождение между спросом и предложением стало главной причиной повышения цен на мясо. Удорожание кормов, засуха в Австралии и ряде стран Латинской Америки, а также низкие цены на мясо в начале 2000-х гг в совокупности привели к сокращению поголовья скота в странах-экспортерах мяса, считают эксперты, в то время как спрос на мясо в таких государствах, как Китай и Бразилия стабильно повышается.

Цены на крупный скот по фьючерсным контрактам в Чикаго поднялись в августе до 1 долл за фунт - самого высокого за последние 22 месяца уровня, а цена на баранину превысила отметку в 5,5 долл за кг, чего не наблюдалось с 1973-1974 гг. Рекордного уровня достигли и цены на свинину, идущую на производство бекона, - почти 1,5 долл за фунт.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, продовольственный индекс ООН рассчитывается не только исходя из результатов биржевых торгов. Он более приближен к реальным ценам, по которым население покупает продовольствие в розничных магазинах. Поэтому он правильнее показывает доступность продовольствия.