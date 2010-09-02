В Полтавской области ожидают увеличение урожая сои

В Полтавской области в этом году, по сравнению с 2009 годом, ожидают увеличение на 5 % или 8 тыс тонн до 178 тыс тонн урожая сои.

Об этом заявил начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр Сень.

По его словам, во всех регионах области началась уборка урожая сои.

«В 2009 году аграрии области засеяли соей 119,8 тыс га и собрали 170 тыс тонн сои. В 2010 году засеяли 170 тыс тон и ожидаемый вал прогнозируется в пределах 178 тыс. тонн»,-сказал А.Сень.

По его словам, в этом году на урожай сои негативно подействовала жара и засуха.

«Аграриями потенциал был заложен намного больший, чем мы сейчас получим. Тому причина жара. Часть бобов сои подгорела. Зерношко очень щуплое»,-сказал А.Сень.