Азаров призывает производителей продуктов не придерживать товар

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает производителей продуктов питания, в частности гречки, не придерживать товар, вызывая тем самым искусственный ажиотаж и дефицит на рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

«Я обращаюсь к отечественным производителям продуктов: не придерживайте товар. Правительство создало вам условия для прямого выхода к покупателю посредством ярмарок и торговых сетей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в случае необходимости правительство закупит достаточное количество круп или других продуктов с тем, чтобы была возможность быстро погасить ажиотаж.

«Поэтому хочу спросить у тех производителей, которые сейчас придерживают товар: что вы тогда будете делать с этим товаром, спрос на который упадет после того, как правительство насытит рынок?» - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что обеспечение ценовой стабильности на рынке в интересах как правительства, так и производителей продуктов питания.