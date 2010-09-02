Аграрии Тернопольской области завершили сбор яровых зерновых.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, яровой ячмень собран на площади 54,4 тыс. га. Намолочено 117,6 тыс. т при средней урожайности 21,6 ц/га, что на 7,6 ц/га меньше, чем в прошлом году.

Яровая пшеница собрана на площади 30,9 тыс. га, намолочено 64 тыс. т при урожайности 20,7 ц/га. «Несмотря на то, что урожай яровой пшеницы был низким и в прошлом году, в этом году ее урожайность еще на 4,4 ц/га меньше, чем в 2009 году», – отметила М.ДЕРМАНСКАЯ. Снижение урожайности она объяснила длительными дождями в период цветения и переувлажнением почвы, которые спровоцировали высокую заболеваемость зерновых.

М.ДЕРМАНСКАЯ также сообщила, что аграрии области начали молотить гречиху. Из 710 га (8%) намолочено 0,6 тыс. т при урожайности 8,3 ц/га.