Аграрии Полтавской обл. ожидают снижение сбора кукурузы на 25% - до 1,5 млн. тонн
Аграрии Полтавской области ожидают снижение валового сбора кукурузы на 25% или 500 тыс. тонн – до 1,5 млн. тонн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ.
По его словам, летняя жара привела к уменьшению объема урожая.
«Сегодня аграрии собирают кукурузу - намолочено 60,8 тыс. тонн. Ее валовой сбор ожидается в пределах 1,5 млн. тонн. В 2009 году мы собрали 2 млн тонн кукурузы», - сказал А.СЕНЬ.
Он также добавил, что в прошлом году этой культурой было засеяно 298 тыс. га, а в 2010 году – 381 тыс. га.
«На протяжении последних лет область имеет значительные площади посева кукурузы на зерно. Ее доля в общегосударственных масштабах составляет 14,2%»,- сказал А.СЕНЬ.