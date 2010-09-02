Аграрии Полтавской обл. ожидают снижение сбора кукурузы на 25% - до 1,5 млн. тонн

Аграрии Полтавской области ожидают снижение валового сбора кукурузы на 25% или 500 тыс. тонн – до 1,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

По его словам, летняя жара привела к уменьшению объема урожая.

«Сегодня аграрии собирают кукурузу - намолочено 60,8 тыс. тонн. Ее валовой сбор ожидается в пределах 1,5 млн. тонн. В 2009 году мы собрали 2 млн тонн кукурузы», - сказал А.СЕНЬ.

Он также добавил, что в прошлом году этой культурой было засеяно 298 тыс. га, а в 2010 году – 381 тыс. га.

«На протяжении последних лет область имеет значительные площади посева кукурузы на зерно. Ее доля в общегосударственных масштабах составляет 14,2%»,- сказал А.СЕНЬ.