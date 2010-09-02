В Николаевской области нет оснований для подорожания хлеба - губернатор

Никаких проблем в отношении цены на хлеб в Николаевской области на сегодняшний день не существует.

Об этом заявил сегодня журналистам губернатор Николаевской области Николай КРУГЛОВ.

Он отметил, что это сделано, в частности, благодаря совместной работе областной администрации с сельскохозяйственной компанией «Нибулон».

На сегодняшний день в области используются 2 тысячи тонн, закупленные у компании «Нибулон» по дешевым ценам, не выше 1300 грн. за тонну, сказал губернатор, и поэтому даже речи об изменении цены на хлеб не идет.

«Я подготовил распоряжение в отношении ограничения: не выше 15% надбавки к ценам оптовой реализации, - сказал он. - Мы сейчас заготовили как минимум трехмесячный запас, специально сделанный на период неразберихи, скачков цен, слухов и разговоров. Стабильный запас зерна есть в каждом районе и городе области, что позволяет чувствовать себя спокойно. С другой стороны, если у нас в области мы имеем такого зернотрейдера, у которого в обороте находятся миллионы тонн зерна, то своя потребность – 70, максимум 150 тыс. тонн зерна для области - будет всегда обеспечена».

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.