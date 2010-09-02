Парламент поддержит прежний порядок дотирования производителей молока - Кинах

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), народный депутат Украины Анатолий Кинах считает, что в новом Налогом кодексе необходимо сохранить действующий порядок субсидирования производителей молока и мяса, сообщает АПК-Информ

"Механизм субсидирования закупочной цены подтвердил свою дееспособность как с точки зрения адресности, так и стимулов для повышения качественных характеристик животноводства. Поэтому, по моему убеждению, эта норма должна быть неотъемлемой составной Налогового кодекса. Думаю, парламент ее поддержит", - заявил он в интервью "Газете по-киевски" .

По его словам, животноводство до сих пор находится в глубоком кризисе, наблюдается резкое сокращение количества поголовья и рентабельности производства в целом, потому необходимо сохранить дотации как один из механизмов государственной поддержки производителей молока.

Что касается нового порядка дотаций, то, как отметил А.Кинах, к нему много вопросов. Например, по мнению ряда экспертов, новый порядок менее эффективен, чем старый: он не стимулирует в должной мере животноводческую отрасль, не способствует повышению ее качества и производительности. "И от него необходимо отказаться, сохранив действующий механизм дотирования, и на перспективу работать над совершенствованием системы государственной поддержки агропромышленного комплекса", - сказал А.Кинах.

А.Кинах также заявил, что УСПП поддерживает предложение украинских молочников сохранить в новом Налоговом кодексе прежний порядок дотирования производителей молока.

Напомним, что в проекте нового Налогового кодекса предлагается изменить новую схему дотирования производителей молока и мяса, заменив субсидирование закупочных цен выплатой компенсации на голову КРС, а также перенаправить 30% соответствующих средств на финансирование на возвратной основе строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов.

В середине августа Союз молочных предприятий Украины направил письма вице-премьер-министру по вопросам АПК Виктору Слауте и вице-премьер-министру по вопросам экономики Сергею Тигипко с призывом оставить прежний порядок дотирования производителей молока.