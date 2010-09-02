Кабмин возместил НДС облигациями большинству украинских зернотрейдеров

Правительство Украины возместило НДС облигациями большинству украинских зернотрейдеров. Об этом в эксклюзивном комментарии ИА АПК-Информ сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

По его словам, большинство зернотрейдеров получили НДС-облигации в рамках четвертого транша. Напомним, что 31 августа Минфин Украины осуществил четвертый выпуск облигаций для оформления возмещения НДС. Общая сумма возмещения НДС облигациями в рамках четвертого выпуска составила более 6 млрд. грн.

По информации УЗА, налог на добавленную стоимость возмещен практически всем, за исключением нескольких компаний.

В ассоциации данный факт оценивают как очень положительный, потому что из-за невозврата НДС ранее был заморожен ряд инвестиционных проектов.

В УЗА надеются, что данные инвестпроекты (строительство линейных и портовых элеваторов, заводов по переработке) экспортеров зерна в настоящее время будут реанимированы. «Это очень хороший знак для инвестиций в Украину», - отметил В.Клименко.

Ранее, открывая заседание правительства 2 сентября, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что «правительство сделало огромный шаг в деле полной ликвидации задолженности по возмещению НДС».

«И в то же время реальный сектор экономики, наиболее конкурентоспособные компании получат очень значительный ресурс для восстановления и расширения своей деятельности», - заявил Н.Азаров.