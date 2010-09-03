Аграрии Житомирской обл. приступили к уборке кукурузы
12:42, 03 сентября 2010Агро
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Аграрии Житомирской области приступили к уборке кукурузы на зерно.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Отмечается, что по оперативным данным на 2 сентября т. г. из предусмотренных к обмолоту 79,3 тыс. га кукурузы ( на уровне прошлого года - УНИАН) эта культура убрана уже на 2,5% площадей (2 тыс. га).
При средней урожайности 52 ц/га в области уже намолочено 9,1 тыс. тонн зерновой кукурузы.
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