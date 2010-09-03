УКАБ: Украина будет терять 1,5 млрд. грн. ежегодно при отмене пошлины на подсолнечник

Потери Украины при отмене экспортной пошлины на семена подсолнечника составят 1,5 млрд. грн. ежегодно. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) со ссылкой на результаты исследования "Оценка влияния отмены экспортной пошлины на семена подсолнечника на экономику Украины", проведенного совместно УКАБ и компанией "Kiev Economics.

В частности, при росте экспорта семян подсолнечника и уменьшении объемов его переработки в Украине потери бюджетных поступлений ежегодно составят 275 млн. грн., потребительские расходы населения вырастут на 664 млн грн, кормовой сектор увеличит расходы на 114 млн грн, а доходы производителей масла снизятся на 442 млн. грн.

«Даже с учетом возможных дополнительных доходов аграриев в размере 773 млн. грн, общее изменение благосостояния украинской экономики от отмены экспортной пошлины будет отрицательным на уровне свыше 722 млн. грн. Еще большие потери, которые достигнут 1 млрд грн, будут от уменьшения занятости в масложировой промышленности», идет речь в сообщении.

Генеральный директор УКАБ Владимир Лапа отметил, что международные обязательства должны корреспондироваться с внутриэкономической политикой. Например, после начала применения санкций за несоблюдение норм севооборотов, урожай семян подсолнечника в Украине может снизиться до 4,5 млн. тонн, а это значит, что половина производственных мощностей в Украине будет простаивать. "Экспорт подсолнечника в таких условиях поставит отрасль на грань остановки", - констатирует специалист.

В УКАБ надеются, что украинская переговорная группа будет последовательно отстаивать интересы отечественной экономики в ходе переговорного процесса о создании зоны свободной торговли с ЕС, где среди прочего обсуждается вопрос отмены экспортных пошлин. "Зона свободной торговли важна не сама по себе, а как инструмент продвижения интересов украинской экономики", - замечает президент УКАБ Алекс Лисситса. По его мнению, украинские переговорщики должны четко определить круг вопросов, уступки по которым невозможны с учетом ущерба для АПК Украины.