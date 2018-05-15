Ралли продуктовых цен, или Засуха в холодильнике обеспечена?…

Мировые эксперты всерьез заговорили о наступлении эпохи дорогого продовольствия. Климатические изменения, разрушительные наводнения, аномальные засухи или морозы в тех регионах, в которых их ранее не было, помноженные на рост населения и сокращение мест, пригодных для земледелия, приводят к тому, что количество ЕДЫ сокращается и, соответственно, ее стоимость растет.

В нынешнем году аномальная жара не только угробила урожай, но и поставила под вопрос посевную. Справедливости ради стоит отметить, что на данный момент подорожание продовольствия - последствие, скорее, желания заработать на спекуляциях, чем каких-то глобальных природных изменений. Как говорится, кому война, а кому мать родна - продукты питания в Украине начали либо прибавлять в цене, либо исчезать с полок, либо - и то, и другое одновременно. Правда, экономические прорицатели нас не раз об этом предупреждали, предсказывая спад производства в третьем квартале, а также тяжелые последствия для урожая от стойкой летней жары, зимних морозов и весенних ливней. Причем, на этот раз власть с ними согласна, но только не сгущает краски. Видимо, обжегшись на газовых обещаниях, продовольственные прогнозы делает аккуратно…

Хлеба хватит, но…

Начнем с хлеба. Он, как известно, всему голова. Неблагоприятные климатические условия в нынешнем году немного потрепали этого продуктового главнокомандующего. Но, как уверяют эксперты, переходных запасов хватит, не стоит волноваться. Президент тоже утверждает, что дефицита хлеба не будет, однако не исключает его незначительное подорожание. Причем повышение цен гарант обосновывает политикой «для людей», дескать, в этом году руководство государства пытается действовать так, чтобы товаропроизводитель, хлебороб уверенно мог заработать и обеспечить себе финансовые средства на следующий год. «Я могу сказать уверенно, что такой цели мы уже достигли», - подчеркивает он. Причем глава государства дополняет свои уверения тем, что с учетом внутренней и мировой ситуации на рынке зерновых сегодня актуальной задачей для власти является обеспечение государство хлебом, а также выгодно заработать на внешних рынках.

«Я скажу так: относительная стабильность ценовая на хлебном рынке будет. Возможно, будет небольшое подорожание. Но мы будем работать, чтобы этого не произошло, потому, что у нас есть государственный резерв, за счет которого мы будем делать интервенции на внутренний потребительский рынок», - заявил Виктор Янукович.

И действительно, разве может бутылка минеральной воды стоить дороже батона. Согласна, хлеб должен стоить соответственно затраченному труду аграриев, хлебопеков и остальных участников производственной цепочки. Только в этой цепочке, как и во всей нашей экономике, прослеживается достаточно много «серых» звеньев. С ними уже не раз пытался разобраться Антимонопольный комитет. Порой удавалось, но чаще – нет.

А тут еще СМИ намекают, что Кабмин собрался отказаться от сдерживания цен на социальные сорта хлеба. Это, как понимаете, приведет к их подорожанию, прогнозируют на 15-20%. Да и в данном случае не страшно, что такое 40—50 копеек. Настораживает другое, если с нас со всех сторон будут драть по рублю, десять, 100, то, как же выжить в такой заботе?..

Причем в намеках на подорожание хлебобулочных изделий, похоже, есть «рациональное зерно», ведь дыма без огня не бывает. К примеру, оппозиция предложила, чтобы правительство на государственном уровне регулировало цены на важные продукты питания. Соответствующий проект постановления (автор - депутат от фракции БЮТ Ольга БОДНАР) зарегистрирован в парламенте. Примет его Рада, или нет, в принципе не имеет значения. Практика показала, что ручное сдерживание цен не приносит ожидаемый властью эффект, если даже на некоторое время удается цены удержать, то потом семимильными шагами они поднимаются на ранее надуманный пьедестал.

И что интересно, вернее не интересно, просто еще раз подтверждает, нынешняя власть таки наметила для себя проторенный, в прошлом критикуемым ею из последних сил, бывшим руководством страны путь. Так, Минэкономики (видимо почувствовав запах жареного) предлагает расширить ассортимент хлеба, на который распространяется госрегулирование. Вот вам и принцип украинских грабель, вечно они лежат под ногами…

А теперь немного цифр. Цены на мировом рынке взвинтились вследствие запрета правительством России экспорта зерна. Кстати, хлеб в Росси – зачинщице сыр-бора подорожал в начале августа. В Украине пока нет, да и квоты на экспорт мы пока не ввели, решили действо нецелесообразным. Средневзвешенная закупочная цена на пшеницу 3-го класса, по состоянию на 27 августа, на нашем рынке составляла 1 472 грн./т, что на 20% больше, чем в июле т.г., и на 41% больше, чем годом ранее. Министерство аграрной политики снизило прогноз урожая зерновых в текущем году до 40,5 млн. тонн. А аналитики ИА «АПК-Информ» считают, что урожай пшеницы (основной продукт) составит 17,6 млн. тонн, что на 3,25 млн. тонн меньше, чем в прошлом году. Прогноз, как говорится, неутешительный, но не забывайте о прошлогоднем урожае, его остатки выжить помогут…

***Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. В настоящее время мировой рынок зерна контролируют пять основных экспортеров: США, Канада, Австралия, Аргентина и Евросоюз. Суммарные экспортные предложения зерна со стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84% всего объема мировой торговли. Ведущее положение на рынке зерна отводится США, на долю которых приходится 28% объема торговли, далее идут Канада - 17%, Австралия и ЕС - по 15% и Аргентина - 11%.

И так, что касается хлеба – готовьтесь, он ценой обрадует…

Таки «вступили в гречку»

А теперь перейдем к гречке. Ажиотаж вокруг нее не совсем понятен. В год украинец съедает этой крупы не более 2 кг, в последнее время она и так только то и делала, что набирала в цене. В чем же тогда проблема? Как отмечает глава МинАП Николай Присяжнюк, «мы потребляем всего 140 тыс. тонн в год – это мизер. Гречка не является социальной составляющей соцпакета, но уверяю, что в этом году производство гречихи будет в 1,5 раза больше, чем мы потребляем».

При этом, по словам министра, Россия сегодня обеспечена гречкой на 50% от потребности. «Существует такой синдром – в России гречки нет, в России гречиха не уродила из-за засухи и пожаров, и сегодня Россия обеспечена всего на 50% от потребности. И этот синдром переходит к нашему потребителю», - пояснил он ситуацию.

Н.Присяжнюк считает, что причин для волнений относительно подорожания круп быть не должно. «Я думаю, что сегодня подорожания круп за счет сельхозпроизводителя или за счет дефицита не произойдет, а в отношении других спекулятивных злоупотреблений, то есть распоряжение премьер-министра, чтобы не было таких спекулятивных злоупотреблений, чтобы приблизить сельхозпроизводителя и потребителя друг к другу, мы весь сентябрь и октябрь будем проводить сельскохозяйственные ярмарки».

Что касается премьер-министра Николая Азарова, то он заявил следующее: «Я обращаюсь к отечественным производителям продуктов: не придерживайте товар». По его словам, в случае необходимости правительство закупит достаточное количество круп или других продуктов с тем, чтобы была возможность быстро погасить ажиотаж. «Поэтому хочу спросить у тех, кто сейчас придерживают товар: что вы будете делать с ним?» - отметил Н.Азаров.

Не остался в стороне от вопроса Антимонопольный комитет. В частности, он предлагает для повышения валового сбора гречихи ввести регулирование севооборота, также рекомендует закупить в продовольственные резервы гречку урожая 2010 года в объеме 10% годового потребления, то есть, не менее 15 тыс. тонн. Кроме того, АМК выступает за введение регулирования цен на гречневую крупу по всей производственной цепочке – от производства, упаковки, до розничных сетей.

Вывод напрашивается один – на мировом рынке гречиха не так уж сильно растет в цене, можно сказать стоимость тонны топчется на месте. Значит, беспокоиться не нужно. Если бы не северная соседка… Похоже она собралась стать законодательницей моды и на этом рынке, или наши «бизнесмены» решили заработать под шумок, вернее «под пожары»…

Мяска побольше, цены – повыше…

Теперь поговорим о мясе. Если сбросить со счетов вегетарианцев, то без данного продукта представить рацион очень тяжело. Мясо и мясопродукты подорожали с начала года всего на 1%, а их производство увеличилось на 6,7% - до 1 млн. 570,9 тыс. тонн. Причем на сельскохозяйственных предприятиях производство мяса выросло на 12,9%, но в хозяйствах населения снизилось на 0,2%. Немаловажно, что доля населения в общем объеме производства мяса снизилась до 44,4% против 47,5% в 2009 г. И это понятно – содержать муренок и хрюшек по нынешним временам дорогое удовольствие и не благодарное. Это может подтвердить любой аграрий.

А мировой рынок диктует свои условия. Индекс цен на мясо, фиксируемый Организацией ООН по продовольствию и сельскому хозяйству /ЮНФАО/, поднялся в августе до самого высокого за период с 1990 г. уровня, превысив показатель прошлого года на 16%. Как сообщила сегодня британская газета Financial Times, это повышение вызвано стабильным ростом спроса на мясо в развивающихся странах и снижением его производства в государствах-экспортерах этой продукции, таких как США и Австралия.

Увеличение разрыва между спросом и предложением, как отметило издание, усиливает опасения экспертов по поводу возможного роста "продовольственной инфляции".

Повышение цен на мясо, как отметила газета, привлекло в сферу продажи скота спекулятивных капитал, который способствовал росту цен - почти на треть с начала года - в частности, на Чикагской товарной бирже. Но аналитики и продавцы скота все же считают, что не "горячие деньги", а расхождение между спросом и предложением стало главной причиной повышения цен на мясо. Удорожание кормов, засуха в Австралии и ряде стран Латинской Америки, а также низкие цены на мясо в начале 2000-х гг в совокупности привели к сокращению поголовья скота в странах-экспортерах мяса, считают эксперты, в то время как спрос на мясо в таких государствах, как Китай и Бразилия стабильно повышается.

Цены на крупный скот по фьючерсным контрактам в Чикаго поднялись в августе до 1 долл за фунт - самого высокого за последние 22 месяца уровня, а цена на баранину превысила отметку в 5,5 долл за кг, чего не наблюдалось с 1973-1974 гг. Рекордного уровня достигли и цены на свинину, идущую на производство бекона, - почти 1,5 долл за фунт.

Другими словами, и в вопросе с мясом нужно быть готовыми к росту цен, к чему мы в принципе привыкли…

И их жалко, но меньше...

А теперь немного в целом о ценах в Украине. По данным Госкомстата (сравнительной характеристики по августу еще нет, используем июльскую), цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в июле т.г. к июлю 2009 года выросли на 7,6% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года - выросли на 10,5%). В частности, на продукты питания - на 7,4% (к январю-июлю 2009 г. - на 10,2%), хлеб и хлебопродукты - на 10,9% (9,9%), в том числе на хлеб - на 9,5% (9,8%), макаронные изделия - на 5,1% (5,7%), кондитерские изделия из муки – 12,5% (12,8%), мясо и мясопродукты - на 0,8% (1,2%), рыбу и рыбопродукты - на 6% (5,5%), молоко, сыр и яйца - на 12,6% (22,3%) (в том числе на молоко - на 22,3%, сыр и творог - на 19,2%, на яйца – снизились на 26,4%), на масло и жиры – выросли на 4,1% (9,3%), в том числе на масло сливочное - выросли на 21%, масло подсолнечное – на 9%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 20,7%. Цены на сахар - выросли на 50,5% (на 82,4%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,6% (24,2%), безалкогольные напитки – на 7,5% (10,9%).

Если к этому добавить рост цен на газ, услуги ЖКХ, в транспортной, образовательной, медицинской сферах, а также в отрасли туризма, то порой удивляешься, как нам удается жить… Нас «укачивают» под давно надоевшую песню о кризисе, мол, и «за бугром» не легче. Оно и верно.

Среди стран ЕС в июле наибольшее увеличение потребительских цен на продукты питания наблюдалось в Румынии (на 1.9%), Дании, Эстонии, Латвии, Словении (на 0.8-1.4%). Вместе с тем в отдельных государствах цены на продукты за июль заметно снизились: в Польше - на 1.2%, во Франции - на 0.7%.

С начала года среди стран ЕС наибольший прирост цен на продовольствие отмечался в Венгрии (8%), Эстонии, Словакии и Латвии (5-5.8%). В то же время в Болгарии, Финляндии, Испании, на Кипре за период с начала года продукты подешевели в среднем на 0.4-2%.

В июле в странах ЕС в среднем увеличились потребительские цены на рыбу и морепродукты; мясо и мясопродукты; молочные изделия, сыры и яйца; масла и жиры. Несколько подорожали за месяц хлебобулочные изделия и крупы; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.

Все понятно, и им тяжело. Но нас, с учетом зарплат в странах ЕС, пожалеть нужно больше. Мы еще заслуживаем орденов и медалей за выдержку – если в Европе бастуют, причем так, что на весь мир гремит, то мы держимся стойко…

Погода рационом не радует

А впереди не становится светлей. Координатор программ по изменению климата Национального экологического центра Украины Кристина Рудницкая, говоря об изменении климата в Украине, не исключила общего повышения температур, смещения климатических поясов - когда степи становятся полупустынями, пустынями, соответственно, и фауна изменяется.

«Для южных и восточных регионов есть риск возникновения проблем с питьевой пресной водой. А в Западной Украине, на Закарпатье есть риск учащения ливней, осадков. Увеличится количество природных катаклизмов, участятся засухи, наводнения, смерчи, существует вероятность распространения нетипичных переносчиков заболеваний, таких как малярия - когда условия для их существования станут пригодными», - сказала К.Рудницкая.

Она также отметила, что изменение климата - и социально-экономическая проблема. «Это влияет на жизнь людей, на здоровье. Украина является аграрной страной, а изменение климата будет сказываться на продуктивности земель и на урожайности», - полагает эксперт.

К.Рудницкая напомнила, что, по мнению Межгосударственной группы экспертов по изменению климата, человечество сможет адаптироваться к повышению температуры, если общая температура поднимется не более чем на два градуса по Цельсию.

«На данный момент, за последние 100 лет, температура поднялась на 0,8 градуса. При этом мы уже имеем негативные последствия, и многие задумываются, что глобальное потепление - это не экологические страшилки. У человечества осталось 1,2 градуса. Международные документы обязывают индустриально развитые страны, в том числе и Украину, снижать выбросы парникового газа. До 2020 года индустриальные страны должны снизить выбросы на 25-40%, и тогда мы вписываемся в эти 2 градуса с 50% вероятностью. На данный момент получается, что мы идем на потепление на 3-4 градуса до 2050 года, то есть, человечество упорно идет по курсу самоуничтожения. Нет политической воли, в том числе и у Украины, которая планирует, наоборот, увеличивать объемы выбросов, заявляя об этом на международных переговорах», - считает К.Рудницкая.

Вот видите, как можно легко забыть о ценах, когда тебя пугают такими страшилками. Но не стоит отвлекаться. Нам предстоит потуже затянуть пояса и следовать более «легеньким» рецептам, пореже заглядывать в холодильник и почаще пересчитывать остатки зарплат. А за некоторых прошу не волноваться, их рацион не изменится при любой погоде…

Елена Быстрицкая (УНИАН)