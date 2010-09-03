АМКУ разрешил AZENT LIMITED купить акции двух компаний

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «AZENT LIMITED» (г. Лимасол, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО «АФ «Подоливская» (г. Барвенково, Харьковская обл.) и ООО «АФ «Украина Новая» (с. Закутновка, Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, данные приобретения обеспечивают покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов.

Сообщают, что компания «AZENT LIMITED» с момента создания не осуществляет хозяйственной деятельности и планирует управлять корпоративными правами субъектов ведения хозяйства, с которыми связана отношениями контроля.

Справка УНИАН. ООО «АФ «Подоливская» и ООО «АФ «Украина Новая» выращивают и реализуют сельскохозяйственную продукцию.