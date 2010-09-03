АМКУ оштрафовал Transafe Trading Limited
13:07, 03 сентября 2010Агро
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию «Transafe Trading Limited» (г. Лимасол, Кипр) на 20 тыс. грн. за нарушение конкурентного законодательства.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.
Согласно сообщению, нарушение заключалось в осуществления концентрации путем приобретения контроля над ООО «Ведическое экологически чистое сельское хозяйство Махариши» (с. Новокиевка, Херсонская обл.) и ООО «Вишва Ананда» (с. Новокиевка, Херсонская обл.) без получения разрешения органов комитета, наличие которого необходимо.
В сообщении отмечают, что ответчик признал нарушение и обязался уплатить штраф в государственный бюджет, поэтому разрешение на концентрацию предоставлено.
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