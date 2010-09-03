АМКУ оштрафовал Transafe Trading Limited

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию «Transafe Trading Limited» (г. Лимасол, Кипр) на 20 тыс. грн. за нарушение конкурентного законодательства.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, нарушение заключалось в осуществления концентрации путем приобретения контроля над ООО «Ведическое экологически чистое сельское хозяйство Махариши» (с. Новокиевка, Херсонская обл.) и ООО «Вишва Ананда» (с. Новокиевка, Херсонская обл.) без получения разрешения органов комитета, наличие которого необходимо.

В сообщении отмечают, что ответчик признал нарушение и обязался уплатить штраф в государственный бюджет, поэтому разрешение на концентрацию предоставлено.