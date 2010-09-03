Азаров: нестабильность цен - результат отсутствия цивилизованного рынка

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что нестабильность цен в Украине является следствием отсутствия в стране цивилизованных рыночных условий.

Такое мнение Н.АЗАРОВ высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Мы за последние годы уже убедились, что возникают такие всплески и на масло, и на сахар, и вот сейчас на гречку... В чем причина? В том, что отсутствует нормальный, цивилизованный рынок в стране, который имел бы хорошие компенсаторы. Мы такой рынок выстроим обязательно", - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что правительство обсуждает меры «трансформирования и реформирования продовольственного рынка».

«Главная идея заключается в создании таких возможностей, которые бы исключили ажиотажные всплески цен на ту или иную продукцию», - пояснил он.

В частности, по мне нию Н.АЗАРОВА, подорожание гречки было связано с сокращением в этом году посевных площадей под эту культуру. "Значит, мы создадим стимулы, чтобы на следующий год посевы увеличились на столько, на сколько потребуется", - добавил он, отметив, что нынешний всплеск цен на гречку был искусственным.

Н.АЗАРОВ также отметил цикличность ситуации, связанной с повышением цен на молоко и молочные продукты. "То мы озабочены тем, что цена на молоко падает, и вырезаем коров, потом озабочены тем, что цена на молоко растет... А причина одна и та же - отсутствие стимулов. Кстати, эта операция по вывозу зерна - это комплексная мера, нацеленная на то, чтобы развивать животноводство в нашей стране. Насыщение рынка - это самый действенный механизм для стабилизации цен", - уверен премьер.