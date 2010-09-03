Тигипко: Кабмин сохранит практику регулирования цен на социальные товары

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что правительство не планирует отказываться от практики регулирования цен на социально значимые товары.

Об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя информацию о планах правительства сократить перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством.

"Сегодня пойти на то, чтобы полностью отпустить контроль за ценами - ни в коем случае. Такое постановление - пока только провокация. Какого-то окончательного варианта нет. Здесь мы будем подходить чрезвычайно осторожно", - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время вице-премьер признал, что с таким предложением обратились владельцы сетевых супермаркетов, но оно пока только обсуждается.

"Действительно, была такая инициатива, чтобы выйти на более рыночные методы борьбы с ростом цен на социально значимые товары. Возможно, мы пойдем на определенные изменения, учитывая позицию бизнеса. Бизнес говорит, что сейчас цены регулируются администрациями, а есть бизнес-предприятия, речь идет о сетях супермаркетов, которым очень тяжело регулировать цены на тот же хлеб в отдельных областях. На какие-то такие моменты мы можем пойти", - объяснил С.ТИГИПКО.