Сахзаводы Тернопольской области начали сезон сахароварения

Сахарные заводы Тернопольской области открыли сезон сахароварения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, переработку сахарной свеклы первыми начали ООО «Хоросткивский сахарный завод» и ООО «Борщивский сахарный завод». На предприятия уже поступило 50,344 т сахарной свеклы, из них переработано 27,702 тыс. т. Выработано 723 т сахара.

В свою очередь, в ГП «Тернопольстандартметрология» сообщили, что в этом году прием сахарной свеклы от хозяйств, фермеров и единоличников будет проводиться на 10-ти пунктах: Козивском, Бучацком, Борщивском, Збаразком, Черткивском, Ланивецком, Хоросткивском, Скалацком, Деренивском и Товстенском.

По данным ГП «Тернопольстандартметрология», все весовое хозяйство свеклопунктов, в частности, автомобильные весы, товарные весы, гири прошли государственную поверку. Также прошли аттестацию сырьевые лаборатории свеклопунктов, которые будут осуществлять контроль качества сырья по всем показателям, которые предусмотрены действующим стандартом на сахарную свеклу.

Особенное внимание при этом будет уделено определению общей загрязненности и сахаристости свеклы.