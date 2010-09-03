Полтавская обл. сформировала региональный ресурс продзерна в объеме 67 тыс. тонн

Полтавская область закончила формирование регионального ресурса продовольственного зерна, заложив в него 67 тыс. тонн пшеницы.

Об этом сообщил журналистам председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО.

По его словам, первоначально планировалось заложить в запас региональных ресурсов 60 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Для этого ОГА подписала с товаропроизводителями и хлебопекарными предприятиями трехсторонние меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании по формированию регионального резерва зерна и сохранению стабильных цен на социальные сорта хлеба.

«Несмотря на то, что в этом году аграрии региона собрали меньше урожая ранних зерновых, чем в предыдущие годы, в области будут обеспечены продовольственные потребности», – заверил губернатор.

При этом он отметил, что в этом году природные условия сложились такие, что пшеница сформировалась чрезвычайно высокого качества, благодаря чему собрано 1 млн. 250 тыс. тонн ранних зерновых.