Аграрии Винницкой области приступили к уборке сои, кукурузы и подсолнечника.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван Мовчан.

По состоянию на 3 сентября сельхозпредприятия области собрали 14,013 тыс. тонн гречки, 2,209 тыс. тонн проса, 8,678 тыс. тонн подсолнечника, 2,135 тыс. тонн кукурузы и 1,676 тыс. тонн сои.

Вообще намолочено 1 млн. 257тыс. 308 тонн озимой пшеницы (урожайность 35,5 ц/га), 198,714 тыс. тонн озимого ячменя (29,5 ц/га), 28,377 тыс. тонн гороха (18,8 ц/га), 56,847 тыс. тонн озимого рапса (20 ц/га), 17,487 тыс. тонн ржи (22,7 ц/га), 88,781 тыс. тонн ярой пшеницы (29,1 ц/га), 429,109 тыс. тонн ярого ячменя (27,4 ц/га), 21,375 тыс. тонн ярого рапса (14,8 ц/га) и 5,851 тыс. тонн овса (23 ц/га).

Урожай убран с площади 652,391 тыс. га, что составляет 77% от площадей, засеянных зерновыми культурами.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области прогнозируется получить около 3 млн. тонн зерновых. Посевная площадь в 2010 году по области составляет 1 млн. 539 тыс. га, или на 14 тыс. га больше, чем в 2009 году.

Вообще на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.