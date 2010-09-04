Во всех районах столицы сегодня проходят сельскохозяйственные ярмарки

При содействии Киевской городской государственной администрации сегодня Главным управлением по вопросам торговли и быта города во всех районах столицы организованы сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

На ярмарках киевлянам и гостям столицы предлагается широкий ассортимент продуктов питания: мясо и мясопродукты, молоко и молочные изделия, рыба, овощи, фрукты, мука, крупы, бакалейные товары, сахар и многие другие продовольственные товары.

Ярмарки проходят: в Голосеевском районе на ул. Саперно-Слободской, 8; в Дарницком районе на ул. Ревуцкого; в Деснянском районе на ул. Сабурова; в Днепровском районе на ул. Алма-Атинской, 109; в Оболонском районе на просп. Минском, 2; в Печерском районе на пл. Л.Украинки, 1; в Подольском районе на просп. Правды, 5-11; в Святошинском районе на углу улиц Наумова и Подлесной; в Соломенском районе на ул. Стадионной; в Шевченковском районе на ул. Подвойского, 2-12.

На ярмарках киевляне могут приобрести сельскохозяйственную продукцию от непосредственных товаропроизводителей из разных областей Украины по ценам на 10-15% ниже рыночных.