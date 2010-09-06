Оснований для повышения цен на хлеб в Винницкой области нет - ОГА

Председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА считает, что оснований для повышения цен на хлебобулочные изделия в регионе нет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой ОГА Ирина КРАВЧЕНКО.

По словам губернатора Винницкой области, в регионе достаточно продовольственного зерна для обеспечения хлебопекарных предприятий.

Н.ДЖИГА сообщил, что аграрии области намолотили свыше 2 млн. тонн зерна, из которого более 75% - продовольственное зерно.

Он отметил, что сформированный региональный ресурс позволяет держать цены на хлебобулочные продукты на нынешнем уровне.

Губернатор подчеркнул, что не допустит подорожания важного социального продукта без каких-либо экономических обоснований.