МЧС: В лесах Крыма сохраняется высокая пожароопасность

Крымское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям продлило до пятницы, 10 сентября, объявленное ранее предупреждение в связи с высокой пожароопасностью в лесах региона.

«По 10 сентября в лесах Крыма местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность» - говорится в пресс-релизе Управления, которым располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, оперативный штаб Крыма по минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью, перенес открытие охотничьего сезона в автономии на неопределенный срок.