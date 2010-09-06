В Черкасской обл. производство молочных продуктов выросло на 2,7%

В Черкасской области за 7 месяцев этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объемы производства на предприятиях по производству молочных продуктов и мороженого возросли на 2,7%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Отмечается также, что в январе-июле предприятиями по производству молочных продуктов и мороженого реализовано промышленной продукции на 749 млн. грн., что составляет 6% общего объема реализации продукции по области.

Согласно сообщению, рост объемов состоялся по большинству видов молочных продуктов, более всего - сливок жирностью свыше 8% (в 2,4 раза), мороженого и пищевого льда (на 44,5%), сыра свежего неферментированного и сыра кисломолочного (на 12,6%). Уменьшилось производство молоко и сливок сгущенных – на 72,4%, молока обработанного жидкого - на 59,7%.